В Курганской области в первый раз состоится «Ночь народного искусства»

«Впервые в Курганской области пройдет „Ночь народного искусства“. 4 ноября с 18:00 до 22:00 (16:00 — 20:00 мск) в Курганском областном Доме народного творчества пройдет акция „Ночь народного искусства — 2022“. Для детей будет работать площадка с народными подвижными и настольными играми, <...> пройдут народные обряды, славянские гадания, конкурс „Коса — девичья краса“. <...> Также будут представлены фотозоны в народном стиле, мастер-классы по изготовлению изделий из глины, ободка-кокошника, аквагрим с элементами народной росписи, дегустация блюд национальной русской кухни», — говорится в сообщении.





Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2022 году в РФ Года культурного наследия народов России в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории, а также этнокультурного многообразия.





Фото: сайт Культура.РФ