Национальная оперная премия «Онегин» объявила короткий список номинантов

В него вошли премьеры и исполнители из Новосибирска, Уфы, Астрахани, Самары, Москвы, Петербурга и других городов России.





«10 октября экспертный совет VII Национальной оперной премии „Онегин“ опубликовал шорт-лист номинантов. В него вошли премьеры и исполнители из Новосибирска, Нижнего Новгорода, Уфы, Воронежа, Красноярска, Екатеринбурга, Краснодара, Астрахани, Самары, Москвы и Республики Коми. Санкт-Петербург в шорт листе представили тенор Сергей Алещенко из камерного музыкального театра „Санктъ-Петербургъ Опера“ и солист Мариинского театра бас-баритон Магеррам Гусейнов», — рассказали в пресс-службе.





Всего в рамках премии 8 конкурсных номинаций: «Дебют» (женщины), «Дебют» (мужчины), «Примадонна», «Мастер сцены», «Гость» (за участие в оперной постановке в качестве приглашенной звезды), «Роль второго плана», «Состав» (за совместимость и взаимодействие участников постановки на сцене), «Событие».





Торжественная церемония вручения наград пройдет в Петербурге 20 ноября на Исторической сцене Мариинского театра.





Фото: Pixabay