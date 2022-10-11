В Москве проведут смотр ведущих киношкол с 2 по 8 декабря

11.10.2022

В Москве проведут смотр ведущих киношкол с 2 по 8 декабря

Смотр ведущих столичных киношкол состоится в рамках открытого российского кинофорума «Зимний». Он пройдет с 2 по 8 декабря в Москве, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киносети «Москино».

«В рамках Открытого российского кинофорума авторского кино „Зимний“, который впервые пройдет в Москве с 2 по 8 декабря при поддержке Министерства культуры РФ и департамента культуры Москвы в кинотеатрах „Художественный“, „Москино Космос“ и „Москино Звезда“, кроме конкурсных кинопоказов, состоится первый смотр ведущих столичных киношкол», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что мероприятия смотра пройдут в кинотеатре «Художественный». Основные задачи — познакомить молодых москвичей и школьников с образовательными принципами и системами ценностей профильных учебных заведений, интегрировать студентов кинематографических профессий во взрослый творческий процесс.

Фото: Pixabay