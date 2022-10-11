В Москве проведут смотр ведущих киношкол с 2 по 8 декабря

Звезда «Джека и Молчаливого Боба» объяснил The Guardian, почему не согласится сотрудничать с крупным...
Чарли Кокс, известный по роли супергероя Сорвиголовы, сообщил о работе над новым сериал...
В Санкт-Петербурге с 21 по 29 октября будет проходить кинофестиваль «Послание к человеку». Об этом с...
Минцифры России совместно с «РТК-Соларом» создали три спецпроекта для повышения инфор...
Авторы сатирического сериала представили в соцсетях первые портреты Фейерверк и Сестры Сэйдж, сооб...
Звезда «Джека и Молчаливого Боба» объяснил The Guardian, почему не согласится сотрудничать с крупным...
Чарли Кокс, известный по роли супергероя Сорвиголовы, сообщил о работе над новым сериал...
В Санкт-Петербурге с 21 по 29 октября будет проходить кинофестиваль «Послание к человеку». Об этом с...
Минцифры России совместно с «РТК-Соларом» создали три спецпроекта для повышения инфор...
Авторы сатирического сериала представили в соцсетях первые портреты Фейерверк и Сестры Сэйдж, сооб...
Вышел сентябрьский обзор конкурса документальных фильмов от Фонда поддержки регионального кинематогр...
Российская академия музыки имени Гнесиных намерена представить весной 2023 года музыкал...
На поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя будет выделено 1,6 млрд рублей путем пе...
Тодд Филд отказался от участия в шоу Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо для Hulu, сообщил Indie...
Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый трейлер полнометражного анимационного фильма ...
Выставка «Галина Уланова: «Душа движения — движение души» открылась в столице Франции 1 сентября. Он...
Соответствующее решение принято Министерством нацобороны страны, передает РИА Новости со ссылкой н...
На транспортных картах «Подорожник» появится Сергей Бодров-младший в образе культового героя Данил...
Заслуженный артист РФ объявил в телеграм-канале о записи дуэта с победителем шоу «Маска». ...
Регулярный участник новогодних музыкальных ТВ-вечеров снимается только в одном подобном проекте. О...
Премьера спектакля «Вадик поет свою музыку» по пьесе драматурга Полины Коротыч состоя...
В эфире нового выпуска шоу «Алена, блин!» его автор и ведущая Алена Жигалова прокомментировала нов...
Семь новых выставок заработают 14 октября в пространстве арт-платформы Cube.Moscow. Об этом сообщили...
Развлекательные передачи в честь Нового года на отечественном телевидении не отменены, заявил собе...
Тактильные копии античных скульптур и камней установлены в залах Государственного Эрмитажа для бол...
11.10.2022