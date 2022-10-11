Marvel хочет перечеркнуть историю Netflix про Сорвиголову

11.10.2022

Marvel хочет перечеркнуть историю Netflix про Сорвиголову

Чарли Кокс, известный по роли супергероя Сорвиголовы, сообщил о работе над новым сериалом «Сорвиголова: Рожденный заново». Об этом пишет «Культуромания». 

Как заявил актер, новое шоу не будет связано с историей, рассказанной в оригинальном сериале Netflix. Авторы «Рожденного заново» планируют полностью переписать историю супергероя.

«Как это делается в комиксах. Время от времени в них авторы возвращаются к мальчику по имени Мэтт Мердок и вновь рассказывают историю о его становлении», — сообщил Кокс.

Премьера сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» в стрим-сервисе Disney+ пройдет весной 2024 года.

Фото: Pixabay