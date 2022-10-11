В Петербурге пройдет кинофестиваль «Послание к человеку»

11.10.2022
В Санкт-Петербурге с 21 по 29 октября будет проходить кинофестиваль «Послание к человеку». Об этом сообщает ФАН.
В рамках мероприятия гости смогут увидеть 50 различных кинокартин, из которых 11 — мировые премьеры, а 19 — российские. Всего фестиваль будет состоять из трех программ: международной, национальной и экспериментальной In Silico.
В рамках международной программы предусмотрено 24 фильма, полнометражные документальные фильмы и короткометражные фильмы, которые представлены в трех жанрах: документальный, анимационный и игровой.
Национальная программа предполагает знакомство зрителей с самыми грандиозными российскими работами в документальном жанре. Всего будет продемонстрировано 15 фильмов: полнометражных, средне- и короткометражных.
Экспериментальная программа In Silico представит 11 короткометражных картин. В работах затрагивается «широкий диапазон тем: от тоталитаризма и языка архитектуры до медиа-археологии и единой теории поля».
Площадками для проведения кинофестиваля станут исторические места Санкт-Петербурга: киноцентр «Дом кино», киностудия «Лендок», кинотеатры «Аврора», «Родина», «Великан», «Дом радио» и книжный магазин «Порядок слов».
Фото: Pixabay