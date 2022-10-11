На поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя будет выделено 1,6 млрд рублей

11.10.2022

На поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя будет выделено 1,6 млрд рублей

На поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя будет выделено 1,6 млрд рублей путем перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках оперативного совещания у председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«Ростуризму поручено постоянно мониторить ситуацию в отрасли и предоставить в правительство данные об оценке ущерба. Мы с Минфином уже проработали выделение 1,6 млрд рублей путем перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя. До среды Ростуризм должен подготовить и представить соответствующие нормативные акты», — сказал он.

Гостям Крыма, которые планировали завершить свой отдых в минувшие выходные, было предложено бесплатно оставаться в гостиницах и санаториях.

Фото: Pixabay