На поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя будет выделено 1,6 млрд рублей

«Ростуризму поручено постоянно мониторить ситуацию в отрасли и предоставить в правительство данные об оценке ущерба. Мы с Минфином уже проработали выделение 1,6 млрд рублей путем перераспределения средств внутри нацпроекта по туризму на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя. До среды Ростуризм должен подготовить и представить соответствующие нормативные акты», — сказал он.





Гостям Крыма, которые планировали завершить свой отдых в минувшие выходные, было предложено бесплатно оставаться в гостиницах и санаториях.





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