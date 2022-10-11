Военное интернет-телевидение появится в Польше

Соответствующее решение принято Министерством нацобороны страны, передает РИА Новости со ссылкой на польский портал cyberdefence24.pl.





В эфире канала появятся передачи и фильмы, которые будет создавать Военный издательский институт. Организация занимается распространением информации о вооруженных силах республики, их истории и традиций. Институт выпускает книги и другие издания, проводит образовательные мероприятия.





Кроме того, он создает аудио- и видеоконтент с целью «формирования патриотических настроений» в рамках информационной политики военного ведомства, говорится в сообщении. Когда интернет-канал будет доступен для пользователей, не уточняется.





Ранее в Польше запретили вещание нескольких российских телеканалов в связи с «вопросами безопасности и обороны». Решение принято после начала СВО.





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