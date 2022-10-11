В Сети появился первый трейлер анимационного фильма «Союзмультфильма» «Чинк: хвостатый детектив»

11.10.2022

В Сети появился первый трейлер анимационного фильма «Союзмультфильма» «Чинк: хвостатый детектив»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый трейлер полнометражного анимационного фильма киностудии «Союзмультфильм» «Чинк: хвостатый детектив», премьера которого состоится 17 ноября.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании.

«Киностудия „Союзмультфильм“, „Централ Партнершип“, компания Magic Factory представили постер и трейлер к полнометражному анимационному фильму „Чинк: хвостатый детектив“, старт российского проката которого запланирован на 17 ноября 2022 года. Картина произведена в сопродюсерстве с онлайн-кинотеатром Okko при поддержке Фонда кино», — рассказали в пресс-службе «Централ Партнершип».

По словам создателей мультфильма, «Чинк: хвостатый детектив» — оригинальная история для всей семьи, созданная на основе вселенной мультсериала «Тайны Медовой долины».

Фото: скриншот