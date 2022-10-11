Парижане попросили продлить выставку Бахрушинского музея о Галине Улановой до конца октября

С момента открытия выставка сразу привлекла внимание широкого круга гостей Центра. За месяц работы ее посетили свыше двух тысяч человек.





В книге отзывов посетители оставляют многочисленные восхищенные комментарии. Автор одного из них обращается с огромной благодарностью к сотрудникам Центра и Бахрушинского музея и выражает признательность «за организацию живой, содержательной, духовной, эмоциональной, емкой и абсолютно завершенной выставки». Автор другого комментария благодарит «за возможность в сердце Парижа увидеть часть глубокой русской культуры, прикоснуться к частице русской души».





«Французская публика сегодня выражает несомненный интерес к богатству духовного наследия нашей страны и желание видеть легендарные образцы русской культуры. Бахрушинский музей обладает одной из величайших коллекций русского балетного искусства. На выставке представлены уникальные экспонаты, посвященные творчеству Галины Сергеевны, которой рукоплескал весь мир. Для нас радость продлить „французские дни“ Улановой в Париже и продолжить знакомить новых зрителей с талантом великой балерины», — прокомментировала генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.





«Выставка вызвала огромный интерес у широкого круга гостей Центра в Париже. Посетители по достоинству оценили уникальные материалы из фондов Бахрушинского музея о творческом и педагогическом пути Галины Улановой. Этот проект способствует не только сохранению и приумножению памяти о великой русской балерине, но и расширению за рубежом знаний о России как о стране с богатым культурным и духовным наследием», — отметил советник-посланник посольства России во Франции по вопросам культуры, руководитель Российского духовно-культурного православного центра в Париже Леонид Кадышев.





Посетители продолжат знакомиться с эксклюзивными музейными материалами о балерине до конца октября.





Дата проведения: с 1 сентября по 31 октября 2022 года.





Место проведения: Российский духовно-культурный православный центр (РДКПЦ) в Париже — (Франция, г. Париж, Набережная Бранли, 1).