Петербургское метро выпустит проездные билеты к 25-летию «Брата»

На транспортных картах «Подорожник» появится Сергей Бодров-младший в образе культового героя Данилы Багрова. Об этом сообщила пресс-служба подземки.





Карточки выйдут ограниченным тиражом. Дизайн посвящен юбилею первой кинокартины дилогии «Брат» Алексея Балабанова, вышедшей в 1997 году. Ее снимали в Северной столице. На лицевой стороне герой изображен в историческом центре рядом с трамваем, на второй — на Смоленском лютеранском кладбище в компании немца, персонажа Юрия Кузнецова.





Проездные поступят в продажу 13 октября.





В конце марта криминальная дилогия вышла в повторный прокат, собрав на старте 44 млн рублей. Всего дополнительная касса фильмов составила 115 млн рублей, большая часть из которых пришлась на первую ленту.





Фото: кадр из фильма «Брат»