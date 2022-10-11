Петербургское метро выпустит проездные билеты к 25-летию «Брата»

На транспортных картах «Подорожник» появится Сергей Бодров-младший в образе культового героя Данил...
Заслуженный артист РФ объявил в телеграм-канале о записи дуэта с победителем шоу «Маска». ...
Регулярный участник новогодних музыкальных ТВ-вечеров снимается только в одном подобном проекте. О...
Премьера спектакля «Вадик поет свою музыку» по пьесе драматурга Полины Коротыч состоя...
В эфире нового выпуска шоу «Алена, блин!» его автор и ведущая Алена Жигалова прокомментировала нов...
На транспортных картах «Подорожник» появится Сергей Бодров-младший в образе культового героя Данил...
Заслуженный артист РФ объявил в телеграм-канале о записи дуэта с победителем шоу «Маска». ...
Регулярный участник новогодних музыкальных ТВ-вечеров снимается только в одном подобном проекте. О...
Премьера спектакля «Вадик поет свою музыку» по пьесе драматурга Полины Коротыч состоя...
В эфире нового выпуска шоу «Алена, блин!» его автор и ведущая Алена Жигалова прокомментировала нов...
Семь новых выставок заработают 14 октября в пространстве арт-платформы Cube.Moscow. Об этом сообщили...
Развлекательные передачи в честь Нового года на отечественном телевидении не отменены, заявил собе...
Тактильные копии античных скульптур и камней установлены в залах Государственного Эрмитажа для бол...
Более 400 000 человек посмотрели историческую драму Антона Мегердичева «Сердце пармы»...
Мировая культура и международные культурные связи не должны страдать из-за политики. Такое мнение вы...
Фильмы с участием Михаила Козакова покажут 14 октября на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция» ...
Он стал первым учреждением культуры такого уровня в Калининградской области. Решение об этом важном ...
Открытие художественной выставки современного христианского искусства «Лики Марии —- Образы Света» с...
Платформа Ко-Фи не только позволяет креаторам получить от инвесторов средства на производство творче...
Организаторы Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», проходящего ежегодно...
Меппинг-шоу — 3D-проекцию на здание — об истории развития русского авангарда и переходе к неоклассик...
Режиссер и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин представит свой новый...
Флорентийская галерея Уффици подала иск против дома французского кутюрье Жан-Поля Готье за несанкц...
Художественный руководитель Театра им. Гоголя, режиссер Антон Яковлев, вступивший в должность лето...
Киностудия Paramount Pictures выпустит фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» в ...
11.10.2022