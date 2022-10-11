Певцы Леонид Агутин и Jony представят совместную песню

Заслуженный артист РФ объявил в телеграм-канале о записи дуэта с победителем шоу «Маска».





Исполнители записали кавер-версию «Мира зеленого цвета» Агутина. По его словам, в дуэте с Джони (Джахид Гусейнли) и в новой аранжировке композиция получила новые смыслы, противоположные заложенным в оригинале.





«Из констатации существования мира — в тоску о нем», — пояснил певец.





Агутин добавил, что песня уже готова. Она появится в Сети сразу после завершения работы над обложкой. Точную дату релиза он не назвал.





26-летний Jony несколько лет назад прославился в Сети, а после участия в «Маске» получил широкую известность за пределами ютьюба. К настоящему моменту он выпустил два альбома. В последние два года сосредоточился на создании хит-синглов. Певец неоднократно выпускал фиты с другими артистами.





Фото: скриншот / ютьюб