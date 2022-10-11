Лев Лещенко заявил, что его не приглашали на съемки «Голубого огонька»

Регулярный участник новогодних музыкальных ТВ-вечеров снимается только в одном подобном проекте. Об этом он рассказал «Абзацу».





По словам Льва Лещенко, «нет пока никакого «огонька». До настоящего момента он не получал приглашения поучаствовать в создании шоу, ежегодно выходящего вечером 31 декабря и в ночь на 1 января.





Артист рассказал о единственных съемках новогоднего концерта с его участием, которые проводятся в «Крокусе». Как называется этот проект и для какого канала он снимается, Лещенко не уточнил. По информации издания, в этом концерте участвуют звезды, которые часто появляются в «Голубых огоньках».





Продюсер Дмитрий Ашуров в комментарии «Блицу» заявил, что планы съемок новогодних программ остаются в силе. При этом их привычный формат может измениться — они не будут очень масштабными ввиду актуальной ситуации, в которой находится страна.





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