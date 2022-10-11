Жигалова с иронией отреагировала на отмену Пугачевой и Меладзе на радио

В эфире нового выпуска ютьюб-шоу «Алена, блин!» его автор и ведущая Алена Жигалова прокомментировала новости о снятии с эфиров композиций двух популярных артистов.





По ее мнению, гораздо важнее, чтобы песни Аллы Пугачевой и Валерия Меладзе «из караоке не исчезли». Журналистка призналась, что любит петь композиции Примадонны.





Ранее сообщалось, что треки исполнителей вычеркнули из плейлистов нескольких отечественных радиостанций. В ЕМГ («Европа Плюс», «Ретро FM» и др.) объяснили, что в ротацию включают треки на основе предпочтений аудитории, которые выбирают из разных источников. «Русское радио» связало отсутствие Пугачевой с тем, что у нее нет новых песен, а старые уже неактуальны. До этого в СМИ отмечалось, что артистов исключили из-за их позиции по СВО.





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