РАМТ показал премьеру спектакля «Вадик поет свою музыку»

«Ребенок, столкнувшийся с реальностью, который не хочет ее принимать и не понимает, как ее принимать, как с ней расти, как в ней существовать дальше», — обозначил тему постановки режиссер Евгений Закиров.





Он отметил, что в этой истории через веселый детский мир просвечивает довольно жесткая действительность. Сам текст, по словам Закирова, образный, динамичный и современный, а спектакль адресован зрителям разных возрастов.





Спектакль выпущен по итогам лаборатории «Молодые режиссеры — детям: 2021». Согласно сюжету, подросток Вадик отправляется в заброшенный магазин IKEA, чтобы создавать свой город и петь свою музыку, поскольку считает, что в обычном мире для его музыки нет места.





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