Продюсер Дмитрий Ашуров рассказал об изменениях в новогодних программах на ТВ

Развлекательные передачи в честь Нового года на отечественном телевидении не отменены, заявил собеседник портала Вlitz+.





По его словам, шоу однозначно появятся на федеральном ТВ, однако они будут отличаться от привычного формата меньшим масштабом и меньшей праздничностью ввиду ситуации, в которой находится страна. Программы должны быть актуальными, пояснил продюсер. Конкретных планов ведущих телеканалов на Новый год он не раскрыл.





Ранее петербургские власти отменили традиционные мероприятия к Новому году, а предназначенные для них средства решили перенаправить на другие цели — поддержку мобилизованных горожан. При этом отмечалось, что елки для детей пройдут по планам. Город не откажется и от украшения Невского проспекта и других улиц.





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