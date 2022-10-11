В рамках инклюзивного проекта Эрмитаж продублировал античные экспонаты тактильными копиями

Как сообщила пресс-служба музея, проект представлен в понедельник в рамках открывшегося в Эрмитаже инклюзивного фестиваля «Искусство в ощущениях. Античность».





Этот проект стал одним из этапов долгосрочной программы по созданию в музее доступной среды для посетителей с различными особенностями здоровья, пояснили в пресс-службе Эрмитажа.





В рамках проекта изготовлены тактильные копии шести музейных предметов, в том числе шедевров из античных коллекций Эрмитажа: Камеи Гонзага — самой крупной в античном искусстве, скульптурной группы, изображающей Геракла в борьбе со львом, бюста древнегреческой богини Афины, статуи бога Сераписа и скульптуры молодого барана. Тактильная коллекция дополнена 3D-моделями скульптур Атлантов с портика Нового Эрмитажа, ставших одним из символов музея.





Фото: Pixabay