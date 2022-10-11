Более 400 000 зрителей посмотрели фильм «Сердце пармы» в первые дни проката

В пресс-службе проекта рассказали, что по итогам первого уик-энда картина заработала более 136 млн рублей, это лучший стартовый показатель с начала весны.





«Эпическая экшн-драма „Сердце пармы“ производства компаний Star Media, „Профит“ и телеканала „Россия 1“, при поддержке Фонда кино, стала лидером сборов по итогам первого уик-энда проката, заработав в кинотеатрах страны более 136 млн рублей. За первые четыре дня картину посмотрели более 400 тыс. зрителей», — сказали в пресс-службе.





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