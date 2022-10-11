В Венгрии начал свою работу фестиваль русской музыки

Как рассказала Добош, решение провести в этом году фестиваль было принято «абсолютно независимо от текущей политической обстановки» и получило поддержку многих людей.





«Не хочу говорить о других периодах истории и других композиторах, но мы не можем допустить, чтобы культура страдала из-за чего-либо», — подчеркнула организатор фестиваля. «Все последние пять лет мы работали для культуры и подходили к музыке не с политической точки зрения», — добавила она.





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