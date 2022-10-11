«Покровские ворота» покажут в рамках киномарафона в день рождения Козакова

Зрителей ожидают четыре картины, где он выступил в качестве режиссера и актера.





«Дебютная роль актера в фильме „Убийство на улице Данте“, которая досталась ему еще в студенческие годы, принесла первый успех. Но настоящую популярность он получил после выхода на экраны фильма „Человек-амфибия“, где сыграл роль главного отрицательного героя — Зуриту. В 1970-е годы Козаков решил попробовать себя в качестве режиссера, после выхода картин „Безымянная звезда“ и „Покровские ворота“ он вошел в плеяду знаменитых советских режиссеров. В день рождения Михаила Козакова, 14 октября, на телеканале „Мосфильм. Золотая коллекция“ — актерские и режиссерские работы мастера», — рассказали в пресс-службе.





В программу киномарафона вошли четыре картины, среди которых «Визит дамы», экранизация пьесы швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта, и лирическая комедия «Покровские ворота» по одноименной пьесе Леонида Зорина.





Кроме того, зрителям покажут комедию «Здравствуйте, я ваша тетя!», а также экранизацию романа Оноре де Бальзака «Евгения Гранде».





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