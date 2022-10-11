Официально в новом статусе: Музей Мирового океана — музей-заповедник

11.10.2022

Официально в новом статусе: Музей Мирового океана — музей-заповедник

Он стал первым учреждением культуры такого уровня в Калининградской области. Решение об этом важном для музея шаге было принято в июле. Теперь соответствующие изменения внесены в его устав и зарегистрированы, говорится в официальном Telegram-канале министра культуры РФ Ольги Любимовой. 

Музей Мирового океана – уникальный в своем роде многофункциональный центр сохранения, изучения и популяризации морского культурного и природного наследия России.

Новый статус позволит сотрудникам сформировать целостный территориальный комплекс и включить туда территории Фридрихсбургских, Королевских ворот, маяка Заливино.

Любимова выразила уверенность в том, что теперь Музей Мирового океана будет еще больше радовать нас всех масштабными проектами, новыми выставками и мероприятиями.

Фото: Telegram-канал Минкультуры РФ