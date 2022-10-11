Открытие художественной выставки современного христианского искусства «Лики Марии — Образы Света» состоялось в «Центре искусств. Москва» 7 октября 2022 года.

На экспозиции «Лики Марии — Образы Света» представлены 18 изображений Богородицы, созданных художницей Вероникой Пономаревой-Коржевской в традиционной технике иконописного письма, а также их мультимедийная интерпретация. Сюжеты уникальны, но названия работ не придуманы, а взяты из подлинных текстов Священного Предания, например «Царица вечности», «Хранительница любви» и др. Экспозиция соединяет канонические образы Богородицы с контекстами современной реальности, древнюю технику иконописи с живописным фотореализмом.

Особым драматизмом наделены сюжеты, которые были помещены в антураж современного мегаполиса. Накануне открытия экспозиции россияне увидели их на больших медиафасадах Москвы и в крупнейших городах России: Екатеринбурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Уфе, Челябинске, Перми, Тюмени, Сочи и др. Одной из таких картин стало «Тихое пристанище» (словосочетание встречается в молитве перед образом Казанской Богоматери), на которой Богородица простирает свой Покров над улицами со снующими автомобилями.

Присущий работам Вероники Пономаревой-Коржевской урбанистический потенциал в полной мере задействовал медиахолдинг Maer, безвозмездно организовавший с 1 октября 2022 года трансляцию световых проекций картин художницы на своих медиафасадах.

— Я благодарю компанию Maer и лично генерального директора медиахолдинга Константина Майора, при активном содействии которого экспозиция получила совершенно новый масштаб и смыслы, — сказала Вероника Пономарева-Коржевская, открывая выставку.

По оценке медиахолдинга Maer, образы Богоматери на больших экранах российских мегаполисов увидели 11 миллионов человек. Подобная трансляция изображений Пресвятой Богородицы была осуществлена впервые в мире.

Выставка «Лики Марии — Образы Света» была открыта в день юбилея президента России Владимира Владимировича Путина. И это — личное пожелание автора работ Вероники Пономаревой-Коржевской.

— Это была моя личная инициатива, согласованная с протоколом президента. И сегодня мне бы очень хотелось передать президенту свою работу, которая называется «Хранительница России», — сказала художница, открывая экспозицию.

Икону для передачи Владимиру Путину принял заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.

— Осмысление традиций через преломление и погружение традиционных иконографических типов в современное медиапространство, городской и природный контекст — неожиданное и даже в какой-то степени дерзновенное решение Вероники, но оно успешно, — отметил он. — Появление этих образов в городском пространстве вызвало настоящий народный энтузиазм. Спасибо Веронике за многолетний труд!

Поддержать Веронику Пономареву-Коржевскую приехал и управляющий директор Русской медиагруппы (РМГ) Дмитрий Медников.

— Мы имеем дело с новым словом в современном искусстве, потому что наблюдаем успешное совмещение религиозных и светских традиций в живописи и технологиях, — заявил он. — До этого никто не решался идти на такие смелые пересечения. Картины по-настоящему заиграли на цифровых экранах, и это яркое свидетельство успешности эксперимента. Уверен, что даже светская классическая живопись не так органично бы встроилась в цифровые панели, как эти религиозные сюжеты. Без всякого сомнения, это новое слово в культуре.

Выставка проходит при финансовой поддержке Фонда развития социальных инициатив Юрия и Марины Шамара.

— Наш фонд поддерживает культурное наследие, развивает образование. Все, что вдохновляет и дает пространство для духовного роста — имеет огромное значение! Для нас большая честь быть причастными к такой светлой и душевной выставке, — отметила президент фонда Марина Шамара. — Творчество Вероники не просто впечатляет, а действительно трогает за душу, помогает опереться на вечные, незыблемые ценности. Каждый из нас смотрит на эти невероятные лики — и находит для себя именно ту поддержку, в которой нуждается.

Официальная часть открытия выставки завершилась демонстрацией не имеющего аналогов голографического изображения Богородицы.

— Думаю, что в недалеком будущем мы будем пользоваться этой технологией довольно часто, — выразила уверенность Вероника Пономарева-Коржевская. — Наверняка будет и голографическая реклама, и связь. Но сейчас особенно отрадно, что эта редкая технология используется для передачи образа вечного света, поэтому она и мыслится как светопись.

Своими впечатлениями от увиденного на выставке поделился владелец и генеральный директор медиахолдинга Maer Константин Майор:

— Людям в душе наверняка не хватает чего-то светлого, духовного и стабильного: как только мы разместили изображения Богоматери на медиафасадах Москвы, нас завалили просьбами продолжить трансляцию работ Вероники в других регионах. Теперь мы уверены, что должны заниматься подобными проектами и в дальнейшем. Удивительно, что в лице Вероники нашелся тот человек, который взял на себя поистине космическую ответственность и реализовал такой масштабный проект! Лично мне запал в душу образ «Насадительница красоты», потому что в нашей сегодняшней жизни не хватает ярких красок, позитива и стремления вверх.

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Выставка реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, при финансовой поддержке Фонда развития социальных инициатив Юрия и Марины Шамара, организационной поддержке Фонда культурных и образовательных программ «Открытое море», а также при благословении Патриаршего совета по культуре, искусству и реставрации.

Выставка будет работать в «Центре искусств. Москва» с 9 октября по 9 ноября 2022 года (ул. Волхонка, 15).

Фото: пресс-служба