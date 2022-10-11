Платформа Ко-Фи и Национальный фонд поддержки правообладателей выделили креаторам по 300 000 рублей

Платформа Ко-Фи не только позволяет креаторам получить от инвесторов средства на производство творческого продукта, но и реализует специальную программу поддержки. Каждый месяц команды, отобранные в первой номинации «100% поддержки», получают грант в 300 000 рублей.





Проекты, выложенные на витрине и успешно закрывшие раунд привлечения инвестиций, могут претендовать на помощь в номинации «Поддержка лучших» — платформа сама вернет инвесторам заемные средства. В третьей номинации творческие команды, располагающие интеллектуальной собственностью, которую могут представить в качестве залога, получают от платформы помощь на индивидуальных условиях. В этом случае сумма может превышать 300 000 рублей. Программа запущена Ко-Фи совместно с Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП).

Все пять команд, получившие «100% поддержки» в сентябре 2022 года, будут создавать или продвигать аудиовизуальные произведения.

Продюсеру Юлиу Пантя средства необходимы на постпродакшен и продвижение молодежного фильма «Увлечение». Картина раскрывает драму несовпадения человеческих желаний и прозаических жизненных обстоятельств. Большинство ролей исполняют подростки и молодые артисты. «Наш фильм "Увлечение" — это молодежная история о подростке, который совершенно случайно находит свою страсть в музыке и решает стать великим композитором, но вынужден скрывать это от окружающих, боясь насмешек со стороны других людей. Нашему персонажу предстоит столкнуться с проблемами доверия и проверки дружбы, чтобы найти и лучше понять себя», — рассказал Юлиу Пантя.

Он выразил надежду, что фильм поможет подросткам, да и всем зрителям справиться со своими страхами и проблемами самоидентификации. Фильм планируется показать на фестивалях, а также выложить на онлайн-платформах.

Мультфильм «Русалочка и переводчица» — о трагической судьбе переводчицы скандинавской литературы Анны Ганзен, погибшей в блокадном Ленинграде, — уже создан и выложен в интернет для свободного доступа. Однако команда хочет популяризировать его через фестивали, премьеру, специальные показы с дискуссиями. Для этого и пригодятся 300 000 рублей, полученные в рамках «100% поддержки». Руководитель проекта Виктор Алферов рассказал, что идея мультфильма у него возникла во время работы над спектаклем «Живые картины» в Театре Наций. «Когда я ставил пьесу о блокадном Эрмитаже, я задумался о судьбах людей, которые остались в городе. Это страшная и малоизученная тема. Анна Ганзен всю жизнь переводила сказки, и я понял, что оптимальной формой будет анимационный фильм. Мы все читали сказки Андерсена, но далеко не все знают о судьбе их переводчика», — отметил он.

По словам Виктора Алферова, на фильм планируется получить прокатное удостоверение, отправить картину на фестивали и обязательно провести премьеру в Петербурге. «Это важная история, и ее нужно в хорошем смысле продвигать», — заключил он.

Блокадному Ленинграду посвящен и фильм «Артерия жизни», рассказывающий о первой советской женщине-водолазе Нине Соколовой, руководившей прокладкой трубопровода по дну Ладоги, — благодаря ее работе город не остался без горючего. Деньги, полученные от Ко-Фи, пойдут на подготовку сценария и поиск архивных материалов.

«Когда-то об “Артерии жизни”, проекте Нины Васильевны Соколовой, который оказал ключевое влияние на выживание блокадного Ленинграда и дальнейший прорыв блокады, мне рассказали родители. Я почитал подробности о проекте в интернете, удивился, что так мало людей о нем знают, и решил, что стоит снять документальное кино, но, как оказалось, несколько документальных фильмов есть, тогда решил, что можно снять короткометражный фильм. Иногда делился идеей с коллегами и друзьями, и не так давно появилось несколько человек, которых история про “Артерию жизни” так же зажгла. Теперь мы решились на большое кино и начали двигаться в эту сторону», — рассказал креативный продюсер проекта Алексей Клеянкин.

По его словам, программа Ко-Фи и НФПП показалась команде наиболее лояльной к авторам, пока не имеющим громкого имени. «Требования к заявке не показались чем-то неподъемным. Кроме того, были позитивные отзывы знакомых и друзей, которые тоже смогли воспользоваться шансом и теперь реализуют свои проекты», — отметил он.

Еще один анимационный проект посвящен культуре народов Крайнего Севера. Это экранизация романа Анастасии Строкиной «Кит плывет на север». Руководитель проекта, организатор киношколы «Твори Кино | Киномастерская» в Челябинске, киношколы «Ру-кино» и кинофестиваля «За!» Константин Пашков рассказал, что мультфильм будет многосерийным и сейчас деньги требуются на подготовительный этап работы. «Сегодня Крайний Север почти не представлен в нашей культуре, и мне это показалось особенно несправедливым после того, как я прочитал книгу Анастасии Строкиной», — отметил он.

По словам Константина Пашкова, деньги будут потрачены на создание фонов, сценария, работу режиссера над пилотной серией.



