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Президент России Владимир Путин поддержал идею создания при СНГ организации по продвижению русского языка

10.10.2022

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания при СНГ организации по продвижению русского языка

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании при СНГ международной организации по продвижению русского языка. Об этом российский лидер заявил на неформальном саммите СНГ, пишет газета «Известия». 

«Мы очень благодарны за это президенту Токаеву, думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения», — сказал Путин.

Он также отметил, что реализация такого проекта имеет практическое измерение, так как в России находятся миллионы граждан СНГ, помогающие развивать страну.

«С учетом того, что следующий 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межгосударственного общения», — напомнил глава государства.

Фото: сайт Кремля