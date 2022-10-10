Президент России Владимир Путин поддержал идею создания при СНГ организации по продвижению русского языка

«Мы очень благодарны за это президенту Токаеву, думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения», — сказал Путин.





Он также отметил, что реализация такого проекта имеет практическое измерение, так как в России находятся миллионы граждан СНГ, помогающие развивать страну.





«С учетом того, что следующий 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межгосударственного общения», — напомнил глава государства.





Фото: сайт Кремля