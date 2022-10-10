В «Орленке» состоится Всероссийский родительский форум

Более 400 родителей из всех регионов РФ обсудят вопросы воспитания и обучения детей. В рамках форума состоится пленарное совещание «Разговоры о важном», на котором планируются выступления министра просвещения РФ Сергея Кравцова и руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксении Разуваевой.





В ходе заседания участники затронут такие темы, как реализация воспитательных программ, ценность семьи, создание условий для сохранения духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений.





На протяжении трех дней актив родителей будет посещать секционные, консультационные и тематические площадки. Среди актуальных вопросов для обсуждения: развитие эмоционального интеллекта, проблемы учебной мотивации, выбор программ дополнительного образования и формирование привычки здорового питания школьников.





Также на форуме будут презентованы образовательные проекты Минпросвещения России (программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России», «Киноуроки в школе»).





Фото: Pixabay

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