Режиссер Валерий Фокин представит фильм «Петрополис» до старта проката на показе в Екатеринбурге

10.10.2022

Режиссер Валерий Фокин представит фильм «Петрополис» до старта проката на показе в Екатеринбурге

Режиссер и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин представит свой новый фильм «Петрополис» на специальном показе в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге 26 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале центра.

Фильм выйдет в официальный прокат 27 октября.

«Режиссер Валерий Фокин станет гостем киноклуба «Ельцин Центра» 26 октября и представит премьеру своего фильма «Петрополис», — говорится в сообщении.

Фото: Pixabay