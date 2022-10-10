Галерея Уффици подала в суд на дом моды Готье за использование «Венеры»

«Известный дом моды действительно использовал изображение бессмертного шедевра для создания некоторых элементов одежды, рекламируя их в своих социальных сетях и на своем сайте. Однако это было сделано без запроса разрешения, без согласования условий использования и без оплаты пошлины, как того требует закон», — говорится в заявлении.





Музей указал, что модному дому было направлено «письмо с требованием прекратить продажу одежды с изображением Венеры».





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