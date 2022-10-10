Paramount Pictures опять выпустит фильм «Криминальное чтиво» в формате 4K

10.10.2022

Paramount Pictures опять выпустит фильм «Криминальное чтиво» в формате 4K

Киностудия Paramount Pictures выпустит фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» в формате 4K. Об этом сообщает «Культуромания». 

Релиз будет выпущен 6 декабря. Для фанатов фильма он также выйдет лимитированным изданием с эксклюзивным оформлением.

В новом издании зрители также будут иметь возможность увидеть вырезанные из «Криминального чтива» сцены. 

Премьера «Криминального чтива» прошла в 1994 году. 

Фото: Pixabay