Paramount Pictures опять выпустит фильм «Криминальное чтиво» в формате 4K

Релиз будет выпущен 6 декабря. Для фанатов фильма он также выйдет лимитированным изданием с эксклюзивным оформлением.





В новом издании зрители также будут иметь возможность увидеть вырезанные из «Криминального чтива» сцены.





Премьера «Криминального чтива» прошла в 1994 году.





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