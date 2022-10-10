Актер Тимоти Шаламе анонсировал скорый выход байопика о певце Бобе Дилане

Ранее СМИ писали, что байопик выйдет только к концу 2023 года.





В «Переходе к электрозвучанию» Шаламе будет исполнять роль молодого музыканта Боба Дилана. Картина будет посвящена творческому пути кантри-певца.





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