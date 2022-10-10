Том Круз планирует первым из актеров сняться в открытом космосе

Актер объединился для этого проекта с режиссером Дагом Лайманом. Круз должен на ракете к Международной космической станции (МКС).





«У нас с Томом в разработке отличный проект... Доставить ракету на космическую станцию ​​и снимать там фильм», — заявила представитель компании Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли.





По сюжету фильма герой Круза отправится в космос, чтобы «спасти положение».





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