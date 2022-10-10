Том Круз планирует первым из актеров сняться в открытом космосе

10.10.2022

Том Круз планирует первым из актеров сняться в открытом космосе

Голливудский актер и продюсер Том Круз готовится выйти в открытый космос. Он намерен стать первым из коллег, кто поработает над кинокартиной в таких условиях, пишет ФАН.

Актер объединился для этого проекта с режиссером Дагом Лайманом. Круз должен на ракете к Международной космической станции (МКС).

«У нас с Томом в разработке отличный проект... Доставить ракету на космическую станцию ​​и снимать там фильм», — заявила представитель компании Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли.

По сюжету фильма герой Круза отправится в космос, чтобы «спасти положение». 

Фото: Pixabay