В Санкт-Петербурге состоится концерт в честь 60-летия кафедры режиссуры балета Консерватории

10.10.2022

В Санкт-Петербурге состоится концерт в честь 60-летия кафедры режиссуры балета Консерватории

Гала-концерт «И музыка венчает танец» пройдет в понедельник в честь 60-летия кафедры режиссуры балета Консерватории имени Николая Римского-Корсакова. Хореографам предоставлена сцена Эрмитажного театра.

«Моя задача — сохранять те традиции, которые очень важны, и сейчас их обязательно надо сохранять, но вместе с тем и отвечать на вызовы времени. Потому что традиция жива, когда ее развивают, она не может быть мертвой», — сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС заведующий кафедрой, заслуженный деятель искусств России, профессор Александр Полубенцев.

Кафедра основана в 1962 году балетмейстером-экспериментатором и теоретиком балетного театра Федором Лопуховым, учениками которого были Джордж Баланчин и Юрий Григорович.

Фото: Pixabay