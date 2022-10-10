В Санкт-Петербурге состоится концерт в честь 60-летия кафедры режиссуры балета Консерватории

«Моя задача — сохранять те традиции, которые очень важны, и сейчас их обязательно надо сохранять, но вместе с тем и отвечать на вызовы времени. Потому что традиция жива, когда ее развивают, она не может быть мертвой», — сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС заведующий кафедрой, заслуженный деятель искусств России, профессор Александр Полубенцев.





Кафедра основана в 1962 году балетмейстером-экспериментатором и теоретиком балетного театра Федором Лопуховым, учениками которого были Джордж Баланчин и Юрий Григорович.





Фото: Pixabay