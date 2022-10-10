Симфонический хор Свердловской филармонии даст концерт в Петербурге

Вечер пройдет в Большом зале Екатерининского собрания — площадке «Петербург-концерта». Об этом сообщили в пресс-службе этой организации.





В составе хора, созданного в 2008 году, более шестидесяти универсальных музыкантов. Коллектив исполняет духовную музыку и народные песни, русские романсы и сочинения отечественных и зарубежных композиторов от XVIII века до наших дней.





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