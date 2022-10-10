Симфонический хор Свердловской филармонии даст концерт в Петербурге

Симфонический хор Свердловской филармонии под руководством заслуженного деятеля искусств России Ан...
С жизнью и творчеством Василия Шукшина теперь можно познакомиться в Литературном музее в Красноярс...
В России сняли первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк, он получил название «ПМ...
Директор Японского центра во Владивостоке Миягава Осаму передал в дар Музею-заповеднику истории Даль...
Фильм «Сердце пармы» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ, собрав 131,8 млн рублей. Об этом свидете...
Симфонический хор Свердловской филармонии под руководством заслуженного деятеля искусств России Ан...
С жизнью и творчеством Василия Шукшина теперь можно познакомиться в Литературном музее в Красноярс...
В России сняли первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк, он получил название «ПМ...
Директор Японского центра во Владивостоке Миягава Осаму передал в дар Музею-заповеднику истории Даль...
Фильм «Сердце пармы» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ, собрав 131,8 млн рублей. Об этом свидете...
Музыканты из Донецкой Народной Республики (ДНР) впервые посетят форум мо...
Малый драматический театр — Театр Европы представил премьеру спектакля «Чайка» в постан...
Московский театр «Ленком Марка Захарова» представил премьеру спектакля «Старомодная к...
Светлана Светличная до сих пор не простила режиссера Леонида Гайдая за внесение измен...
Музыкальный дуэт «2 Маши», состоящий из Марии Зайцевой и Марии Шейх, приостановил свою ...
Комедия «Самогонщики» получилась смешной, но вот на съемочной площадке была неприятная атмосфера. Об...
Шоу «Судьба человека», которое выходит на телеканале «Россия 1», будет переименовано....
На 87-м году жизни умер поэт Хайдар Мухаммад, пишет Sputnik со ссылкой на Союз писателей Узбекистана...
Ролик опубликован на YouTube-канале Paramount+, пишет «Культуромания».
Предпремьерный показ спектакля «Мосин: трехлинейный роман», рассказывающий о жизни ор...
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Венсди» / «Уэнсдэй» (Wed...
Певец Shaman стал известен благодаря двум песням: «Я русский» и «Встанем». Теперь, ка...
Эта отметка в 6 млн человек была преодолена в сентябре этого года, пишет издание «Невские ...
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева победила в женском одиночном катании на Мем...
Скончался автор книг «Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию» и «Поли...
10.10.2022