Симфонический хор Свердловской филармонии даст концерт в Петербурге

10.10.2022

Симфонический хор Свердловской филармонии даст концерт в Петербурге

Симфонический хор Свердловской филармонии под руководством заслуженного деятеля искусств России Андрея Петренко даст в понедельник единственный концерт в Петербурге.

Вечер пройдет в Большом зале Екатерининского собрания — площадке «Петербург-концерта». Об этом сообщили в пресс-службе этой организации. 

В составе хора, созданного в 2008 году, более шестидесяти универсальных музыкантов. Коллектив исполняет духовную музыку и народные песни, русские романсы и сочинения отечественных и зарубежных композиторов от XVIII века до наших дней.

Фото: Pixabay