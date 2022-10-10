В Литературном музее в Красноярске начала работать выставка о жизни и творчестве Василия Шукшина

В основе экспозиции — материал передвижной выставки Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина, который находится на родине писателя — в селе Сростки Алтайского края.





Посетители красноярского музея узнают о детстве писателя, о становлении его как артиста и автора, об основных темах и мотивах в его творчестве и многом другом. Дополняют выставку материалы Красноярского краевого краеведческого музея.





Посетить выставку «Там, где живет Шукшин» можно до 30 ноября с 10:00 до 18:00 каждый день, кроме понедельника. Адрес Литературного музея: ул. Ленина, 66. Телефон для справок: 227-48-30.





Фото: Дмитрий Шабалин