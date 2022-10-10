В России сняли первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк

10.10.2022

В России сняли первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк

В России сняли первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк, он получил название «ПМЖейсон». Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании — создателя сериала Agenda Media Group Алексей Парфун.

В комедийном проекте, который уже можно посмотреть в российских соцсетях, использовали образы актеров Джейсона Стэйтема, Марго Робби, Киану Ривза и Роберта Паттинсона.

События сериала происходят в 2027 году. После пятилетних съемок в России Стэйтем остался жить в русской деревне. На 60-летие к нему приезжают друзья — Ривз, Робби и Паттинсон. Их образы создали при помощи дипфейк-технологии: искусственный интеллект производит синтетический контент, где лицо человека заменяется другим в фото-, видео- или аудиопространстве. 

Фото: Pixabay