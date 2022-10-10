Музею истории Дальнего Востока подарили первое японское издание романа Фадеева «Разгром»

10.10.2022

Музею истории Дальнего Востока подарили первое японское издание романа Фадеева «Разгром»

Директор Японского центра во Владивостоке Миягава Осаму передал в дар Музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева первое издание романа Александра Фадеева «Разгром» на японском языке, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Книга о Гражданской войне, события которой происходят на Дальнем Востоке, была найдена в одном из букинистических магазинов Японии.

«Интересный экспонат передал в дар Музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева директор Японского центра во Владивостоке Миягава Осаму. Это первое издание переведенного на японский язык романа Александра Фадеева „Разгром“. Книга найдена Миягава-сан в одном из букинистических магазинов Японии. По его словам, побудил его на поиск произведений советского писателя в японском переводе визит в один из филиалов Музея-заповедника истории Дальнего Востока — музей Фадеева в Чугуевке», — рассказали в пресс-службе.

Книгу выпустили в 1960 году. 

Фото: Pixabay