Музею истории Дальнего Востока подарили первое японское издание романа Фадеева «Разгром»

Книга о Гражданской войне, события которой происходят на Дальнем Востоке, была найдена в одном из букинистических магазинов Японии.





«Интересный экспонат передал в дар Музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева директор Японского центра во Владивостоке Миягава Осаму. Это первое издание переведенного на японский язык романа Александра Фадеева „Разгром“. Книга найдена Миягава-сан в одном из букинистических магазинов Японии. По его словам, побудил его на поиск произведений советского писателя в японском переводе визит в один из филиалов Музея-заповедника истории Дальнего Востока — музей Фадеева в Чугуевке», — рассказали в пресс-службе.





Книгу выпустили в 1960 году.





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