Фильм «Сердце Пармы» возглавил кинопрокат РФ и СНГ

10.10.2022

Фильм «Сердце Пармы» возглавил кинопрокат РФ и СНГ

Фильм «Сердце Пармы» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ, собрав 131,8 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 6 по 9 октября.

Отечественная историческая драма режиссера Антона Мегердичева вышла на большие экраны 6 октября.

В основу сюжета легло противостояние Великого княжества Московского и уральской Пармы.

На фоне этих событий русский князь Михаил полюбил юную Тиче — ведьму-ламию, способную принимать облик рыси. Герою выпадут нелегкие испытания.

Главные роли исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Федор Бондарчук, Елена Панова и другие.

Фото: Pixabay