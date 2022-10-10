На форум молодых композиторов «Pro-музыка» в Новосибирске приедут музыканты из ДНР

Всего на форум приедут 85 музыкантов со всей России и еще 200 присоединятся к обучению онлайн.





«На форуме соберутся молодые люди, музыканты, исполнители различных направлений. Они будут общаться, играть вместе, у них пройдут встречи с менторами, разная культурно-образовательная программа. Будет 20 музыкантов из ДНР», — сказал собеседник агентства.





Музыканты из ДНР приедут в Новосибирск, поскольку одержали победу в конкурсе «Пишем будущее» президентской платформы «Россия — страна возможностей».





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