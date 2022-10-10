На форум молодых композиторов «Pro-музыка» в Новосибирске приедут музыканты из ДНР

10.10.2022

На форум молодых композиторов «Pro-музыка» в Новосибирске приедут музыканты из ДНР

Музыканты из Донецкой Народной Республики (ДНР) впервые посетят форум молодых композиторов «Pro-музыка», который пройдет в Новосибирске с 11 по 21 октября. Об этом сообщил ТАСС старший координатор отдела реализации специальных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Арсений Лазарев.

Всего на форум приедут 85 музыкантов со всей России и еще 200 присоединятся к обучению онлайн. 

«На форуме соберутся молодые люди, музыканты, исполнители различных направлений. Они будут общаться, играть вместе, у них пройдут встречи с менторами, разная культурно-образовательная программа. Будет 20 музыкантов из ДНР», — сказал собеседник агентства.

Музыканты из ДНР приедут в Новосибирск, поскольку одержали победу в конкурсе «Пишем будущее» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Фото: Pixabay