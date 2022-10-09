«В это сочинение для сцены, созданное Львом Додиным по мотивам одноименной пьесы, вошли также размышления Антона Павловича Чехова о литературе и искусстве из писем и заметок разных лет», — рассказали в пресс-службе театра.





Автором сценического решения спектакля и художником по костюмам выступил московский сценограф Александр Боровский. Художник по свету — Дамир Исмагилов.





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