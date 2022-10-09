МДТ — Театр Европы представил премьеру спектакля «Чайка» в постановке Льва Додина

09.10.2022

МДТ — Театр Европы представил премьеру спектакля «Чайка» в постановке Льва Додина

Малый драматический театр — Театр Европы представил премьеру спектакля «Чайка» в постановке народного артиста России Льва Додина. В октябре будут сыграны еще три премьерных показа.

«В это сочинение для сцены, созданное Львом Додиным по мотивам одноименной пьесы, вошли также размышления Антона Павловича Чехова о литературе и искусстве из писем и заметок разных лет», — рассказали в пресс-службе театра.

Автором сценического решения спектакля и художником по костюмам выступил московский сценограф Александр Боровский. Художник по свету — Дамир Исмагилов.

Фото: Pixabay