Светличная не простила Гайдая из-за озвучки фильма «Бриллиантовая рука»

Известной актрисе не понравилось то, что режиссер оставил лишь одну фразу, сказанную голосом звезды, а остальное заменил. В итоге она осталась недовольна своей работой.





«Миллионы соотечественников запомнили: „Не виноватая я“. Эта фраза произнесена моим голосом, все остальное не мое. Почему он это сделал, не скажу, хотя догадываюсь. Но промолчу», — уточнила звезда.





Cветличная добавила, что на долгие годы стала заложницей образа в «Бриллиантовой руке». В ней хотели видеть именно Анну Сергеевну, а не кого-то другого.





Фото: Pixabay