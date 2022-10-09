Светличная не простила Гайдая из-за озвучки фильма «Бриллиантовая рука»

09.10.2022

Светличная не простила Гайдая из-за озвучки фильма «Бриллиантовая рука»

Светлана Светличная до сих пор не простила режиссера Леонида Гайдая за внесение изменений в картину «Бриллиантовая рука», пишет издание «Киноафиша России».

Известной актрисе не понравилось то, что режиссер оставил лишь одну фразу, сказанную голосом звезды, а остальное заменил. В итоге она осталась недовольна своей работой.

«Миллионы соотечественников запомнили: „Не виноватая я“. Эта фраза произнесена моим голосом, все остальное не мое. Почему он это сделал, не скажу, хотя догадываюсь. Но промолчу», — уточнила звезда.

Cветличная добавила, что на долгие годы стала заложницей образа в «Бриллиантовой руке». В ней хотели видеть именно Анну Сергеевну, а не кого-то другого.

Фото: Pixabay