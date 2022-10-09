Деятельность дуэта «2 Маши» временно остановлена

09.10.2022

Деятельность дуэта «2 Маши» временно остановлена

Музыкальный дуэт «2 Маши», состоящий из Марии Зайцевой и Марии Шейх, приостановил свою деятельность на неопределенный срок.

Причина распада группы — разногласия между солистками. Зайцева сообщила, что коллега недооценивала ее и запрещала выступать с сольными концертами.

Она считает, что ее роль в коллективе была недооценена. Ведь именно она является автором слов к шлягерам «Босая» и «Мама, я танцую».

Шейх ответила, что песни группы должны исполняться только дуэтом.

«Никакие права у Марии Зайцевой никто не отбирает, и никто не отменяет ее заслуг», — сообщила Шейх.

Фото: Pixabay