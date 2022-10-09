Деятельность дуэта «2 Маши» временно остановлена

Причина распада группы — разногласия между солистками. Зайцева сообщила, что коллега недооценивала ее и запрещала выступать с сольными концертами.





Она считает, что ее роль в коллективе была недооценена. Ведь именно она является автором слов к шлягерам «Босая» и «Мама, я танцую».





Шейх ответила, что песни группы должны исполняться только дуэтом.





«Никакие права у Марии Зайцевой никто не отбирает, и никто не отменяет ее заслуг», — сообщила Шейх.





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