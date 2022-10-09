Скончался поэт Хайдар Мухаммад

Причина смерти не называется.





Мухаммад — член Союза писателей Узбекистана. Он работал редактором на телевидении и радио Узбекистана, служил в Академическом драматическом театре имени Хамзы.





В числе наиболее популярных произведений Мухаммада — «Шелковые ковры», «Один день Навои» и др.





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