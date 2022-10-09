Скончался поэт Хайдар Мухаммад

09.10.2022

Скончался поэт Хайдар Мухаммад

На 87-м году жизни умер поэт Хайдар Мухаммад, пишет Sputnik со ссылкой на союз писателей Узбекистана.

Причина смерти не называется.

Мухаммад — член Союза писателей Узбекистана. Он работал редактором на телевидении и радио Узбекистана, служил в Академическом драматическом театре имени Хамзы.

В числе наиболее популярных произведений Мухаммада — «Шелковые ковры», «Один день Навои» и др.

Фото: Pixabay