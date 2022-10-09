В Сети появился тизер пятого сезона сериала «Звездный путь: Дискавери»

В актерский состав были включены Соникуа Мартин-Грин, Каллум Кит Ренни, Ив Харлоу, Илайса Туфексиса и др.





В новом сезоне главные герои отправятся в путешествие по космосу в поисках «древней силы».





Пятый сезон выйдет в 2023 году.





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