В Сети появился тизер пятого сезона сериала «Звездный путь: Дискавери»

09.10.2022

В Сети появился тизер пятого сезона сериала «Звездный путь: Дискавери»

Ролик опубликован на YouTube-канале Paramount+, пишет «Культуромания».

В актерский состав были включены Соникуа Мартин-Грин, Каллум Кит Ренни, Ив Харлоу, Илайса Туфексиса и др. 

В новом сезоне главные герои отправятся в путешествие по космосу в поисках «древней силы».

Пятый сезон выйдет в 2023 году.

Фото: Pixabay