В Туле состоялся спецпоказ спектакля о конструкторе Мосине для коллектива оружейного завода

Пьеса во многом основана на документальном материале, при создании костюмов консультантами выступили военные историки и реконструкторы.





«Сегодня у нас прошел специальный показ спектакля для коллектива Императорского Тульского оружейного завода, сама постановка приурочена к 310-летию предприятия. Для широкой публики премьера назначена на 11 октября. Спектакль стал третьим в рамках проекта „Жизнь замечательных туляков“, предыдущие были посвящены писателю Льву Толстому и советскому ученому Валерию Легасову, который расследовал причины аварии на Чернобыльской атомной электростанции», — сказал Краснов.





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