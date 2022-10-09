В Туле состоялся спецпоказ спектакля о конструкторе Мосине для коллектива оружейного завода

09.10.2022
Предпремьерный показ спектакля «Мосин: трехлинейный роман», рассказывающий о жизни оружейника Сергея Мосина, состоялся в воскресенье на сцене Академического театра драмы им. Горького для работников Тульского оружейного завода. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель театра Дмитрий Краснов.
Пьеса во многом основана на документальном материале, при создании костюмов консультантами выступили военные историки и реконструкторы.
«Сегодня у нас прошел специальный показ спектакля для коллектива Императорского Тульского оружейного завода, сама постановка приурочена к 310-летию предприятия. Для широкой публики премьера назначена на 11 октября. Спектакль стал третьим в рамках проекта „Жизнь замечательных туляков“, предыдущие были посвящены писателю Льву Толстому и советскому ученому Валерию Легасову, который расследовал причины аварии на Чернобыльской атомной электростанции», — сказал Краснов.
Фото: Pixabay