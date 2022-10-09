Вышел трейлер сериала «Уэнсдэй» о семейке Аддамс

Премьера запланирована на 23 ноября. Фильм расскажет историю взросления главной героини, обладающей паранормальными способностями. Над сценарием работали Майлс Миллар и Альфред Гоф.





В трейлере появляется Фред Армисен («Бруклин 9-9») в роли дяди Фестера. Саму Уэнсдэй играет Дженна Ортега («Крик» 2022 года), а остальных членов семейки Аддамс — Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша), Луис Гусман (Гомес) и Исаак Ордоньес (Пагсли).





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