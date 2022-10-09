Туктамышева стала первой на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Петербурге

09.10.2022

Туктамышева стала первой на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Петербурге

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева победила в женском одиночном катании на Мемориале Николая Панина-Коломенкина. Он проходил в Северной столице с 5 по 8 октября, пишет издание «Невские новости».

Фигуристка набрала 82,76 балла за короткую программу и 150,65 за произвольную, в сумме — 233,41.

Второе и третье места заняли спортсменки Ксения Гущина (212,73 балла) и Дарья Садкова (211,70 балла) соответственно.

В мужском одиночном катании победил Михаил Коляда.

Фото: Pixabay