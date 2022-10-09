Туктамышева стала первой на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Петербурге

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева победила в женском одиночном катании на М...
Скончался автор книг «Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию» и «Поли...
Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция» стартовал в Екатеринбурге — з...
Вместо Савелия Крамарова в советском фильме «Джентльмены удачи» мог сыграть Михаил Ко...
Пятый фестиваль «Литература Тихоокеанской России» открылся во Владивостоке театральной постановкой...
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева победила в женском одиночном катании на М...
Скончался автор книг «Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию» и «Поли...
Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция» стартовал в Екатеринбурге — з...
Вместо Савелия Крамарова в советском фильме «Джентльмены удачи» мог сыграть Михаил Ко...
Пятый фестиваль «Литература Тихоокеанской России» открылся во Владивостоке театральной постановкой...
Выставка о промысле по добыче золота на Урале, «золотой лихорадке» и их отражении в творчестве Дми...
Дом семьи Гумилевых построят к 2025 году на территории культурно-образовательного центра «Этномир»...
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Продюсер Джон Ландау рассказал о начале съемочного процесса фильма «Аватар 4», пишет Variety. ...
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Ролик по экранизации романов автора «Интервью с вампиром» Энн Райс опубликовал стриминг AMC+. ...
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Британский актер ведет переговоры об участии в фильме Роберта Эггерса, сообщил Deadline. ...
Гонорар за работу над сценарием популярного детективного сериала раскрыл в эфире Центрального теле...
Актриса рассказала «Мосленте» о том, что сложности не обошли ее стороной после участия в популярном ...
Студия WВ разрешила актеру продолжить работу после публичных извинений за аресты и неоднозначное пов...
Эксперты выяснили, что картину из Национальной художественной галереи США написал другой автор. Об э...
09.10.2022