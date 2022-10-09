Ушел из жизни французский социолог и философ Бруно Латур

09.10.2022

Ушел из жизни французский социолог и философ Бруно Латур

Скончался автор книг «Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию» и «Политика природы» Бруно Латур. Об этом сообщает ФАН. 

Ему было 75 лет. По информации СМИ, Латур долгое время боролся с тяжелой болезнью.

При жизни его называли одним из самых выдающихся французских мыслителей своего поколения.

Фото: Pixabay