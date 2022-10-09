Вместо Савелия Крамарова в «Джентльменах удачи» мог сыграть Михаил Кононов

09.10.2022

Вместо Савелия Крамарова в «Джентльменах удачи» мог сыграть Михаил Кононов

Вместо Савелия Крамарова в советском фильме «Джентльмены удачи» мог сыграть Михаил Кононов, пишет «Культуромания» со ссылкой на CTnews. Изначально роль Косого была отдана именно ему.

Создатели ленты решили, что Крамаров был более правдоподобным. К тому же, актер с рождения имел небольшое косоглазие.

«Джентльмены удачи» — кинокомедия, которая была снята в 1971 году режиссером Александром Серым.

Фото: Pixabay