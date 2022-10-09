Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» открылся во Владивостоке в пятый раз

Фестиваль продлится два дня, сообщает в субботу пресс-служба правительства Приморского края.





«Музыкально-театрализованной постановкой и пленарной дискуссией „Гении места: вечные, настоящие и будущие“ во Владивостоке открылся юбилейный, пятый фестиваль „Литература Тихоокеанской России“. <...> По завершению дискуссии гости фестиваля увидели хореографическую постановку под аутентичную музыку коренных народов Дальнего Востока, театрализованное представление „Арсеньев. Легенда“ и литературный концерт с участием симфонического оркестра Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского», — говорится в сообщении.





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