На Урале откроется выставка о добыче золота и отражении промысла в книгах Мамина-Сибиряка

09.10.2022
Выставка о промысле по добыче золота на Урале, «золотой лихорадке» и их отражении в творчестве Дмитрия Мамина-Сибиряка (1852-1912) откроется 13 октября в Музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» в Екатеринбурге к 170-летию писателя. Об этом сообщил ТАСС замгендиректора Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера Владимир Быкодоров.
Экспозиция станет одним из центральных проектов года Мамина-Сибиряка в регионе. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2022 год годом Дмитрия Мамина-Сибиряка в честь 170-летия со дня рождения писателя.
«Проект Объединенного музея писателей Урала и Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера призван стать одним из центральных культурных событий Екатеринбурга в Год Дмитрия Мамина-Сибиряка. Первые промыслы по добыче золота в России, были организованы именно на Урале. В Екатеринбурге, где долгое время жил и работал Мамин-Сибиряк, в изящных дорогих особняках селились крупнейшие российские золотопромышленники. Выставка об истории зарождения и развития золотого дела на Урале, особенностях процесса добычи, обработки и оборота этого драгоценного металла, а также о том, как эта история художественно отразилась в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка», — рассказал Быкодоров.
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