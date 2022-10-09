На Урале откроется выставка о добыче золота и отражении промысла в книгах Мамина-Сибиряка

Экспозиция станет одним из центральных проектов года Мамина-Сибиряка в регионе. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2022 год годом Дмитрия Мамина-Сибиряка в честь 170-летия со дня рождения писателя.





«Проект Объединенного музея писателей Урала и Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера призван стать одним из центральных культурных событий Екатеринбурга в Год Дмитрия Мамина-Сибиряка. Первые промыслы по добыче золота в России, были организованы именно на Урале. В Екатеринбурге, где долгое время жил и работал Мамин-Сибиряк, в изящных дорогих особняках селились крупнейшие российские золотопромышленники. Выставка об истории зарождения и развития золотого дела на Урале, особенностях процесса добычи, обработки и оборота этого драгоценного металла, а также о том, как эта история художественно отразилась в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка», — рассказал Быкодоров.





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