Под Калугой построят Дом семьи Гумилевых

09.10.2022
Дом семьи Гумилевых построят к 2025 году на территории культурно-образовательного центра «Этномир» в Калужской области по образцу Дома Гумилевых, расположенного под Тверью.
В субботу состоялась закладка камня на месте возведения объекта, сообщил в своем Telegram-канале министр культуры Калужской области Павел Суслов.
«Принял участие в торжественной церемонии закладки камня в будущий Дом семьи Гумилевых. Будущий Дом семьи Гумилевых в „Этномире“ повторит образ музейно-выставочного центра „Дом Гумилевых“, расположенного в Тверской области, городе Бежецк, что позволит всем посетителям парка „Этномир“ проникнуться и прикоснуться к творчеству этой уникальной семьи», — написал Суслов.
Он отметил, что закладка камня приурочена к 110-летию со дня рождения ученого, писателя, переводчика Льва Николаевича Гумилева, которое отмечается в 2022 году.
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