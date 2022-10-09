В Кремле прошел гала-концерт фестиваля народных традиций «Хранимые веками»

«Это фестиваль народных традиций нашей страны. Большего представить себе невозможно. Можно проводить фестиваль песен о любви, можно проводить фестиваль танцев народов мира. Но как можно придумать статус выше фестиваля народного творчества наших людей? Я считаю, что выше культурного кода, который заложен в этом фестивале, представить сложно. Здесь самый стержень культурного кода нашей страны», — сказал ТАСС художественный руководитель и продюсер фестиваля Александр Ковалев.





На фестивале представлены русские песни, народные танцы, народные промыслы и, конечно, люди, которые берегут, чтят, хранят традиции дедов, отцов и матерей и передают их детям, отметил собеседник агентства.